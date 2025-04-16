Летнее тепло закончится на следующей неделе в Рязанской области. Об этом сообщил руководитель лаборатории геохимии ландшафтов Сергей Тобратов.

В среду-четверг, 16 и 17 апреля, Рязанская область будет находиться ближе к центру антициклона, который раскинется от Средиземного до Белого моря. К выходным антициклон сместится на восток, поэтому его центр удалится от нас, зато приблизится самая теплая периферия с южным и юго-восточным ветром. Поэтому в конце недели будет особенно тепло – днем до +23…+25, а ночью до +11 (в ночь на четверг – всего +5). Это, без сомнения, июньский уровень теплообеспеченности.

С пятницы по воскресенье, с 18 по 20 апреля, рязанский регион будет находиться на самом краю антициклона, будет тепло, но возрастет облачность – ведь окружающие циклоны будут совсем рядом. Могут проходить обрывки атмосферных фронтов, не исключены слабые кратковременные осадки.

«Доза тепла, которую растения получат к началу следующей недели, в принципе достаточна для начала цветения садов. Но возможно, что растения испытали слишком большой стресс во время резкого похолодания 10 дней назад, и им сейчас не до цветения. Если в воскресенье-понедельник цветение не начнется, то это будет означать, что прошлое похолодание не прошло для садов бесследно и сработало на угнетение», — отметил ученый. Реклама

В воскресенье, 20 апреля, проявятся условия для похолодания: Арктика начнет активно выталкивать теплый антициклон с Русской равнины и замещать его холодными циклонами. К середине следующей недели она преуспеет в этом, и июньское тепло закончится, его унесет на восток отступающий антициклон. Дневные температуры просядут на 15 градусов, ночные на 7-8, по ночам не исключены заморозки, начнутся дожди, не исключен даже снег.