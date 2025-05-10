Лес мертвецов: шаманка раскрыла тайну Телецкого озера

При исследовании дна Телецкого озера на Алтае учёные обнаружили так называемый «лес мертвецов». Согласно легендам, в этом месте некогда затонули воины армии Чингисхана, не сумевшие пересечь озеро. Считается, что холодная вода сохранила их тела, и теперь они якобы всплывают на поверхность по ночам, пишет «Вечерняя Москва».

Журналисты издания выяснили у калмыцкой шаманки Елены Батыр, правда ли на дне озера скрывается «лес мёртвых».

По словам шаманки, в озере действительно покоятся погибшие. Однако, по её мнению, это не воины древнего хана, а простые люди, приехавшие работать, но по каким-то причинам не сумевшие покинуть эти места.

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— Это были обычные рабочие, которые приехали на заработки. Возможно, они занимались какими-то разработками на озере. Потом произошла трагедия, и они погибли. Их тела и души остались на дне, — сказала Батыр.

При этом, как подчёркивает шаманка, в этих смертях нет кармического смысла.

— Я не вижу, чтобы здесь была война, массовые убийства, чума или другие бедствия. Никто не сбрасывал сюда больных и умирать тоже никого не оставляли. Здесь не было ни мора, ни насилия, — считает шаманка.