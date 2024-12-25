Лавровый лист в кошельке притягивает деньги: как изготовить зеленый талисман

Всем известный лавровый лист использует каждая хозяйка для приготовления различных блюд, от бульона до консервации. Однако немногие знают, что «лаврушку» кладут в кошелек, но вовсе не для приятного аромата. Для чего? Рассказывает издание «VOICE».

Есть поверье, что лавровый лист – проверенный оберег для привлечения денег и сохранения капиталов. Но талисман будет работать только, если правильно провести обряд.

Чтобы подготовить денежный оберег, вам понадобится: лоскут хлопчатобумажной зеленой ткани, эфирные масла пачули, апельсина и базилика, натуральная ярко-красная нитка. И, конечно, не забываем про сам лавровый лист. Он должен быть крупным, ароматным и неломким.

Начинаем ритуал. Необходим правильный настрой, думайте о будущем благосостоянии. Затем положите лист на зеленую ткань и добавьте по одной капли каждого из эфирных масел. Далее заворачиваем свой будущий оберег в лоскут и завязываем красной ниткой. Сверток кладем на ночь на окно. Утром развязываем нитку и готовый денежный лист убираем в кошелек, избегая его прямого контакта с банкнотами и монетами. Нитку и лоскут нужно сжечь. Вот и всё. Наслаждайтесь богатством!

Когда ваш лавровый лист высохнет и начнет ломаться, нужно изготовить новый талисман по этому же рецепту.