Лаковые миниатюры из Палеха представлены в экспозиции Рязанского художественного музея

Каждый год 9 февраля в Рязанской области, по сложившейся традиции, проходит Единый День народных художественных промыслов и ремесел. В 2024 году этот день будет посвящен старинному, знаменитому на всю Россию, гончарному промыслу – Скопинской керамике, о котором мы рассказывали в программе «День шедевра».

В этом выпуске мы продолжим знакомить зрителей с народными промыслами, лучшие экспонат которых представлены в Рязанском художественном музее. О лаковой миниатюре из Палеха расскажет старший научный сотрудник музея Мария Киселёва.

— Искусству лаковой миниатюры две тысячи лет. Она появилась на Востоке, в Китае и Японии. В России стала популярна в 18 веке. Сегодня будем говорить о расписных шкатулках ,пудреницах, брошах, созданных мастерами древнего иконописного центра России – Палеха.

Палехская миниатюра известна всему миру. Изделия делаются в технике папье-маше. Плотный картон прессуется, и после многократной пропитки клеящими веществами, становится похожим на дерево, оставаясь при этом более пластичным и мягким.

Перед началом росписи поверхность изделия тщательно шлифуют. Рисунок исполняют карандашом, затем прорисовывают белилами, используя тончайшую кисть, и наносят тонким слоем сусальное золото.

В завершении изделие покрывают лаком, который подчёркивает глубину и выразительность красочного слоя.

После просушки мастер полирует изделие до зеркального блеска при помощи волчьего зуба – инструмента, которым работали основатели промысла и собственных ладоней.

Традиционным фоном палехской миниатюры стал чёрный. На нём оживают образы русского фольклора – герои сказок, былин, преданий, легенд и песен.