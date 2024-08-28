Курский пенсионер спел гимн ВДВ перед смертью после атаки ВСУ

Пенсионер из поселка Глушково Курской области после украинского обстрела спел неофициальный гимн ВДВ «Синева», пишет Mash.

По его данным, 88-летнего мужчину нашли волонтеры из Южной Осетии – снаряд ВСУ ранил его в ногу. Пенсионеру сделали перевязку, переправили на другой берег на лодке через Сейм, потом стали ждать эвакуационную машину.

«В это время старик запел неофициальный гимн ВДВ «Синева». Затем рассказал, что служил три года моряком, когда дембельнулся, стал промышленным матросом», – говорится в публикации.

Во время госпитализации он просил передать военным, чтобы те разгромили противника. Вскоре у мужчины резко заболело сердце, спасти его не смогли.

Сейчас власти Курской области ищут родственников пенсионера, чтобы установить его личность и помочь с похоронами.