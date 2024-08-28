Курский пенсионер спел гимн ВДВ перед смертью после атаки ВСУ

Пенсионер из поселка Глушково Курской области после украинского обстрела спел неофициальный гимн ВДВ «Синева», пишет Mash.
По его данным, 88-летнего мужчину нашли волонтеры из Южной Осетии – снаряд ВСУ ранил его в ногу. Пенсионеру сделали перевязку, переправили на другой берег на лодке через Сейм, потом стали ждать эвакуационную машину.
Во время госпитализации он просил передать военным, чтобы те разгромили противника. Вскоре у мужчины резко заболело сердце, спасти его не смогли.
Сейчас власти Курской области ищут родственников пенсионера, чтобы установить его личность и помочь с похоронами.