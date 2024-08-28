Среда, 28 августа, 2024

Курский пенсионер спел гимн ВДВ перед смертью после атаки ВСУ

Автор: powder

Опубликовано

Пенсионер из поселка Глушково Курской области после украинского обстрела спел неофициальный гимн ВДВ «Синева», пишет Mash.

По его данным, 88-летнего мужчину нашли волонтеры из Южной Осетии – снаряд ВСУ ранил его в ногу. Пенсионеру сделали перевязку, переправили на другой берег на лодке через Сейм, потом стали ждать эвакуационную машину.

«В это время старик запел неофициальный гимн ВДВ «Синева». Затем рассказал, что служил три года моряком, когда дембельнулся, стал промышленным матросом», – говорится в публикации.

Во время госпитализации он просил передать военным, чтобы те разгромили противника. Вскоре у мужчины резко заболело сердце, спасти его не смогли.

Сейчас власти Курской области ищут родственников пенсионера, чтобы установить его личность и помочь с похоронами.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Пророчества Ванги: Что ждет человечество с 2025 по 2288 год?

Мужчина с самым большим в мире членом рассказал о странных просьбах

Назвавший россиян рабами певец Покровский* подал иск на Минюст

Регистрация собак в Рязани обязательна: всё, что нужно знать владельцам

Жителя Касимова будут судить за оскорбление религиозных чувств верующих

В посёлке Варские Рязанского района произошёл пожар в частном доме

В Шацком районе местную жительницу осудили за ложный донос о нападении

Август на Русской равнине: засуха, температурный стресс и природные пожары

Психолог Инесса Швацкая рассказала о распространённой ошибке в сексе

В селе Тюшево под Рязанью готовят к открытию новую школу

Житель Санкт-Петербурга скончался после секса под кокаином — Mash на Мойке

«Крик души»: жители Рязани возмущены заменой тротуарной плитки на улице Пушкина