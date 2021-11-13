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Суббота, 13 ноября, 2021
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Курсанты Рязанского десантного училища стали героями программы на Первом канале

7info

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Героями программы «Часовой» на Первом канале стали курсанты Рязанского десантного училища. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

Ученики выпускного курса РВВДКУ проводили полевой выход на Черном море. Автор передачи Алексей Рафаенко решил выяснить, зачем рязанским десантникам приезжать именно на Черноморский курорт?

Журналист принял участие в выполнении спецзаданий факультета спецназа и прохождении горно-тактической полосы.

Для курсантов этот полевой выход стал экзаменом на получение офицерских погон. Насколько он прошёл удачно, можно будет увидеть в воскресенье, 14 ноября. Эфир программы на Первом канале в 07.40.

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