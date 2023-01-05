На Кубани во время ДТП погиб курсант Рязанского десантного училища, сообщает паблик ВК «Плохие новости».

По данным источника, погиб 19-летний Андрей Ч., приехавший в отпуск домой. Ссылаясь на местных жителей, паблик пишет, что ДТП случилось во время полицейской погони в ночь со 2 на 3 января.

Девушка, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что автомобиль «Ниссан», за рулём которого ехал Андрей, преследовал экипаж ДПС, ещё две полицейских машины пытались перекрыть трассу. Погоня длилась 20 километров — с Кавказской до Лосева.

По данным Госавтоинспекции Кубани, авария на автодороге Кропоткин — Лосево — Степной случилась 3 января в 00.50. О полицейской погоне не сообщается.

— По предварительным данным 19-летний водитель, управляя автомобилем «Ниссан», не справился с управление, допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием, — говорится в сообщении ГИБДД.

В аварии пострадал 25-летний пассажир «Ниссана». По данным правоохранителей, водительского удостоверения у погибшего молодого человека не было.