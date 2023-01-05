На Кубани во время ДТП погиб курсант Рязанского десантного училища, сообщает паблик ВК «Плохие новости».
По данным источника, погиб 19-летний Андрей Ч., приехавший в отпуск домой. Ссылаясь на местных жителей, паблик пишет, что ДТП случилось во время полицейской погони в ночь со 2 на 3 января.
Девушка, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что автомобиль «Ниссан», за рулём которого ехал Андрей, преследовал экипаж ДПС, ещё две полицейских машины пытались перекрыть трассу. Погоня длилась 20 километров — с Кавказской до Лосева.
По данным Госавтоинспекции Кубани, авария на автодороге Кропоткин — Лосево — Степной случилась 3 января в 00.50. О полицейской погоне не сообщается.
В аварии пострадал 25-летний пассажир «Ниссана». По данным правоохранителей, водительского удостоверения у погибшего молодого человека не было.
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