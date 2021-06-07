Курортный сбор мошенников: как отпускнику не стать жертвой?

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Время с июня по август традиционно считается высоким сезоном. Даже в России с нашими непростыми климатическими условиями в эти месяцы можно отправиться к теплому морю или же комфортно изучать города. Внутри страны путешественники зачастую предпочитают самостоятельный, а не организованный туризм: подбирают жилье, продумывают дорогу. Но на пути в лето у них могут стоять мошенники. На каких этапах стоит подстелить не только пляжное полотенце, но и соломку? Расскажет Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО.

Вот билет на … фишинговый сайт

Поезд или самолёт? В этих спорах главное не забывать: важно не только, каким транспортом добираться до места отдыха, но и где купить билет. Перед майскими праздниками в сети было выявлено около 50 фишинговых сайтов, предлагающих авиабилеты, в сезон отпусков они вновь будут появляться. Если воспользоваться ими, в путешествие отправятся только ваши деньги: с одной карты на другую.

Фишинговые сайты либо копируют реальные страницы, либо предлагают товар за меньшую цену. Для покупки клиенту нужно ввести данные карты, включая секретный код с ее обратной стороны. Чтобы не «пролететь» с покупкой, нужно соблюдать ряд мер предосторожности: сохранять адреса в закладках или вводить их вручную, не переходя по ссылкам; следить за безопасностью соединения; регулярно обновлять антивирусную защиту.

Гостеприимство с подвохом

Картонные таблички, предлагающие жилье на южных вокзалах, уже не актуальны. Сегодня редкий турист едет отдыхать, не зная, где будет ночевать. Особенно внимательными надо быть тем, кто бронирует проживание через частные объявления и непроверенные сервисы. Конечно, чаще всего за описанием номеров или съемных квартир путешественники отправляются на сайты-агрегаторы. Впрочем, и тут не все безопасно.

Клиент выбрал отель или апартаменты, забронировал. И вдруг ему приходит сообщение от «владельца» жилья с предложением обсудить детали заселения в мессенджере. Затем могут попросить внести предоплату как гарантию того, что гость приедет, или дополнительно подтвердить бронь, якобы так требуют новые правила. Если согласиться на это, велик риск остаться без денег: «подтверждение» будет идти по фишинговой ссылке, после предоплаты телефон может оказаться выключенным. Главный совет в данном случае один: не уходить с проверенного сайта, готового предоставить гарантии безопасности сделки.

Усы, лапы и хвост – вот мои документы

Анонимность в сфере гостеприимства сегодня невозможна: при заселении в отель или санаторий необходимо предъявить паспорт, и даже владельцы частных апартаментов предпочитают записать паспортные данные арендаторов, чтобы в случае порчи имущества знать, кого искать. Избежать этого нельзя, но важно не предоставлять информации больше, чем нужно. Для регистрации требуются серия и номер паспорта, дата рождения. Последующие страницы отельерам ни к чему, как и ксерокопия документа.

Даже если вы отлично получились на фото в паспорте, постарайтесь избежать ситуации, когда эту страницу копируют. При оформлении небольших онлайн-займов МФО могут проводить упрощенную идентификацию. Они ограничиваются присланными данными паспорта или его скан-копией, а также фотографией с документом в руках. В таких условиях мошенники порой имитируют внешность владельца паспорта. В итоге из отпуска гражданин может привезти не только лишние килограммы, но и лишние долги. Доказать, что он не брал эти деньги, — задача небыстрая и непростая.

Заказ не по меню

Вещи в отеле разобраны, экскурсия запланирована, казалось бы, можно расслабиться в кафе. Но и тут лучше быть начеку. Первое, второе и компот могут обойтись слишком дорого, если вы делегируете право заплатить за них официанту. Сегодня все реже, но случаются ситуации, когда клиенту сообщают, мол, терминал есть только за барной стойкой, и предлагают отдать на две минуты карту. В такой ситуации легкая нагрузка после еды будет полезна не только для здоровья, но и для кошелька. Не вводите официантов в соблазн сфотографировать данные вашей карточки, подойдите к терминалу самостоятельно и рассчитайтесь. А при вводе ПИН-кода старайтесь, чтобы его не видели посторонние.

Это не единственные ситуации, в которых путешественник может потерять средства, а мошенники изобретают все новые схемы. Важно помнить: лучшая защита – бдительность и предосторожность. Следите за данными карты, персональными данными, не переходите по подозрительным ссылкам и не принимайте финансовых решений поспешно. Тогда отпуск не будет испорчен дополнительным курортным сбором в пользу мошенников.