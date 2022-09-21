Курьеры Почты России ежемесячно доставляют более 6000 посылок жителям Рязанской области

С начала года курьерская служба доставила более 50 000 посылок жителям Рязани.

Курьеры Почты ежедневно вручают более 300 отправлений. Они доставляют не только письма, бандероли, небольшие посылки и пакеты, но и грузы внушительных размеров, например, автомобильные запчасти, инвалидные коляски, матрасы, садовый инвентарь и мебель. Максимальный вес экспресс-отправления (EMS) по России —31,5 кг.

Оформить и оплатить услугу курьерской доставки можно на сайте и в мобильном приложении Почты, когда посылка поступит в отделение. Курьера также можно вызвать на дом, чтобы он забрал посылку, оформленную онлайн и подготовленную к отправке.

Сервисом курьерской службы Почты России пользуются и физические лица, и компании. Чаще всего клиенты отправляют родным и близким подарки, среди которых—техника и косметика. Корпоративные клиенты с помощью курьеров пересылают документацию, производственные предприятия – образцы продукции.