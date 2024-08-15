Кулыгин и «Скорая помощь» возвращаются! Стартовали съёмки нового сезона сериала

В Москве начались съёмки восьмого сезона популярного сериала телеканала НТВ «Скорая помощь» (16+), сообщает пресс-служба НТВ.

Главный герой картины Константин Кулыгин – в прошлом водитель бригады скорой помощи, а ныне высококвалифицированный врач – и его коллеги продолжат спасать жизни и помогать больным. Главную роль в мелодраме бессменно исполняет заслуженный артист России Гоша Куценко. Также к своим ролям вернутся Екатерина Волкова, Александр Тютин, Светлана Брюханова, Степан Куликов и другие.

В новом сезоне Кулыгин (Гоша Куценко) и его коллеги столкнутся с рядом проблем, главная из которых – спасение подстанции, ведь земля, на которой она стоит, теперь принадлежит жёсткому бизнесмену Игнатову (Вячеслав Разбегаев). Ушаков (Степан Куликов) с Родниной (Анастасия Моргун) заняты решением бытовых вопросов с жильём, а Ломагин (Александр Тютин) вовсю увлечён врачебными мемуарами. Однако, как бы ни складывались личные жизни героев, им по-прежнему нужно выполнять свою работу. Их ждут пациенты, которые верят и надеются, что скорая им поможет.

Гоша Куценко: «Костя Кулыгин – хороший мужчина с чувством одиночества в сердце, но рядом с ним всегда есть друзья, готовые поддержать и прийти на помощь. Мы снимаем уже восьмой год и стали одной большой семьёй. Да, у нас меняются некоторые члены съёмочной группы, но основная часть остаётся неизменной. Прелесть любого долгоиграющего сериала в том, что все уже хорошо знают своих персонажей, и это даёт нам ощущение свободы в повествовании. Блистательный комедийный союз Кулыгина и Любы в исполнении прекрасной актрисы Светланы Брюхановой будет продолжать веселить и радовать зрителей и в восьмом сезоне. Но на чём будет сделан основной акцент, пока раскрывать не буду. Я счастлив вновь вернуться на съёмочную площадку! Нас призывают к дисциплине, чтобы мы меньше шутили и больше, продуктивнее работали, но импровизировать не возбраняется, чему мы очень рады».

Богдан Дробязко, режиссёр-постановщик: «Могу сказать, что в этом сезоне все персонажи будут озабочены одной глобальной проблемой. Если раньше у каждого героя они были свои личные, то здесь появятся трудности для всей подстанции, которые будут требовать совместных усилий для их решения. Во время съёмок я проясняю для себя многие вещи, в том числе связанные с медициной. То есть бывает такое, что у меня в жизни вдруг случается такая же ситуация, которая уже происходила у нас в сериале. И благодаря нашим съёмкам я уже знаю, как поступить и как при необходимости помочь человеку рядом. И так со всей нашей группой».

В этом сезоне врачам и фельдшерам скорой помощи предстоит спасать раненого из арбалета и мастера по изготовлению ножей, выезжать на помощь подросткам, получившим сильный удар током, и девушке-аниматору, попавшей в аварию. Кроме того, герои обнаружат тромб у известного певца, выручат незрячего с аллергической реакцией на пылевого клеща, подростка, который поверил, что может увидеть погибшего отца с помощью псевдонаучного изобретения, и многое другое.

Александр Тютин, исполнитель роли Владимира Ломагина: «В восьмом сезоне продолжится история с книгой, не буду говорить, чем. Кроме того, главной темой станет борьба за подстанцию, которую попытаются у нас отнять. Все объединятся, чтобы её спасти. Ну и, конечно, по-прежнему будет много разных интересных вызовов. Вот такие у нас будут страсти! Я научился каким-то полезным вещам за время съёмок, хотя до профессионального медика мне очень далеко. Моя жена периодически мается со спиной, ей прописали уколы, я их колю сам, по два в день, руку набил, пригодилось! Также могу измерить давление, могу даже катетер поставить, правда, не человеку, а собачке! Но сделать искусственное дыхание или какую-то реанимацию я бы не рискнул».

Степан Куликов, исполнитель роли Виктора Ушакова: «Команда «Скорой помощи» – это уже часть семьи, мы друг друга полгода не видели, поэтому обнимаемся, радуемся! Для нас это чуть больше, чем просто съёмки! На них мы узнаём очень много интересных медицинских фактов. Иногда думаешь: «Да так не может быть!» А потом читаешь и понимаешь, что такое тоже бывает. Не могу сказать, что я стал профессиональным медиком, но какие-то вещи могу сделать, например, набрать в шприц лекарство для инъекции, измерить давление. Однажды нам пришлось вызвать скорую тёще, они взяли носилки и начали выносить её ногами вперед, а я понимаю уже, что так нельзя. Мне пришлось их разворачивать, а потом и вовсе помогать правильно вынести носилки».