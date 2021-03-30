Кто обязан оплатить замену электросчетчика при обнаружении его неисправности?

С 1 июля 2020 года вступили в силу изменения, предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 18.04.2020 554 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования организации учёта электрической энергии».

Указанным нормативным-правовым актом установлено, что гарантирующие поставщики и сетевые организации должны обеспечить коммерческий учёт электроэнергии на розничных рынках, в том числе путём приобретения, установки, замены, допуска в эксплуатацию приборов учёта электроэнергии в следующих случаях: при отсутствии, выходе из строя, утрате, истечении срока эксплуатации приборов учёта электроэнергии; в процессе технологического присоединения энергопринимающих устройств.

Расходы за производство таких работ учитываются в составе сбытовых надбавок и тарифов. Взимание дополнительной платы с потребителей не допускается.

Более того, ч. 2 ст. 543 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что в случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, обязанность обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность приборов учёта возлагается на энергоснабжающую организацию, если иное не предусмотрено законом или договором.

Таким образом, при обнаружении неисправности приборов учёта электроэнергии, абоненту необходимо письменно сообщить об этом. В дальнейшем организации, имеющие соответствующую обязанность, бесплатно произведут замену.

Подготовлено прокурором Старожиловского района Сергеем Ченкиным в рамках проекта «Прокуратура поясняет».