Кто и при каких условиях имеет право на детские выплаты и пособия?

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Нынешним летом заработали сразу несколько мер социальной поддержки семей с детьми и матерей, ждущих ребенка. У каждого типа субсидий есть свои особенности, которые напрямую влияют на круг их получателей. О тонкостях новых видов материальной помощи от государства, касающейся десятков тысяч рязанских семей, мы и поговорим в этом небольшом обзоре.

Бонус для неполных семей

Итак, с 1 июля стартовал прием заявлений на выплаты новых пособий беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки и одиноким родителям, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет. Правда ,чтобы получить причитающиеся деньги в обоих случаях доход семьи не должен превышать прожиточного минимума, который установлен в регионе, где зарегистрирован заявитель

Выплата на детей от 8 до 17 лет назначается либо их единственным родителям ( при условии, если второй родитель умер, пропал без вести или не вписан в свидетельство о рождении), либо тем, кто имеет решение суда об уплате алиментов. Выплата распространяется и на детей-сирот, проживающих в семьях. В этом случае оформить пособие должен опекун, попечитель или усыновитель.

Величина пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума для детей. В Рязанской области это 5449 руб 50 коп. Если в неполной семье живет несколько детей, то выплата будет назначена на каждого ребенка соответственно возрасту. Размер пособия будет индексироваться.

Для тех, кто ждет ребенка

Право на выплату пособия имеют женщины со сроком беременности от 6 недель, вставшие на учет не позднее 12 недель от ее начала. . Эти деньги женщины будут получать с месяца, в который было подано заявление. Если рождение ребенка произойдет в начале месяца, мама все равно получит пособие за полный месяц.

Размер ежемесячной выплаты для этой категории граждан — 50% регионального прожиточного минимума для взрослых, то есть 5800 рублей.

Право на выплату указанных пособий имеют граждане, чей среднедушевой доход не превышает 10 785 рублей на человека. Сумма доходов подсчитывается за 12 месяцев, причем анализируемый период должен оканчиваться за 4 месяца до начала выдачи пособия.

Детальная проверка

Кроме того, специалисты пенсионного фонда проверяют нуждаемость беременных женщин, их мужей и родителей детей из неполных семей

Выплаты будут назначаться с учетом комплексной оценки нуждаемости. Если в семье есть квартира, машина, дача, но при этом у ее членов низкий доход, пособие, скорее всего, назначат

А вот если имущество семьи явно не совпадает с теми скромными доходами, которые она готова официально показать, то откажут.

Также при назначении пособий используется «правило нулевого дохода». Оно предполагает, что пособие назначается при наличии у взрослых членов семьи заработка (стипендии, доходов от трудовой или предпринимательской деятельности или пенсии). А если доходов нет, то нужно объяснить почему. Если, например, человек ищет, но никак не может найти работу, это объективная жизненная ситуация. А если же он сознательно не хочет работать, здесь уже вряд ли стоит рассчитывать, что государство должно ему помогать.

Школьная «десятка»

Что касается одноразовых пособий на детей от 6 до 18 лет, то на них имеют права родители детей, которым исполнилось или исполнится 6 лет до 1 сентября 2021 года включительно и кому исполнилось 18 лет не ранее 3 июля этого года. Деньги переводятся на банковскую карту любой платежной системы, зарегистрированной в России. Заявление на выплату можно подать с 15 июля по 1 ноября. Деньги в размере десяти тысяч рублей уже начали приходить со 2 августа, а все заявители получат их до конца года

Заявление на выплату всех перечисленных пособий можно оформить через портал «Госуслуги» при наличии подтвержденной записи либо во всех клиентских службах пенсионного фонда. В первом случае уведомление о статусе его рассмотрения появится также на портале госуслуг, во втором — деньги будут перечислены без дополнительного уведомления заявителя на указанный им счет. А вот если человеку в выплате откажут, то ему направят уведомление об этом.

Но в любом случае в заявлении должно быть указано место регистрации заявителя, либо адрес его фактического проживания.