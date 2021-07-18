Крупнейшее автосообщество Рязани #ПУВР предлагает изменить организацию движения на Московском шоссе

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Крупнейшее автомобильное сообщество города Подслушано у Водителей Рязани #ПУВР предлагает изменить организацию движения на Московском шоссе. Опрос проходит на странице группы ВКонтакте.

На перекрёстке Московского шоссе с улицей Юбилейной #ПУВР предлагает увеличить количество полос движения. Со стороны ТРЦ «М5 Молл» две полосы прямо, одна направо, со стороны центра — две прямо, одна налево.

На перекрёстке с Народным бульваром активисты предлагают сделать вместо двух полос со стороны «М5 Молл» три.

— По замерам на цифровой модели на 20% сокращается время прохождения данных участков. Это поможет частично сократить пробки, — пояснили водители.

Такая схема действует на перекрёстке Первомайского проспекта с улице Дзержинского для движения со стороны площади Победы.