Криминалист Игнатов предлагает вернуть смертную казнь для маньяков

Криминалист Михаил Игнатов в беседе с NEWS.ru выступил за возвращение смертной казни для серийных убийц и маньяков. По его словам, содержание таких преступников, в том числе, оплачивается за счет налогов родственников их жертв.

«Содержание этих выродков, что парадоксально, оплачивают из своего кармана жертвы и их семьи. По моему мнению, их вообще не следует содержать. Как в советские времена — приговорили, расстреляли, закопали и забыли. Никаких УДО и трат государственных средств. Они абсолютно непригодны для общества. Если их освободить, они вновь начнут совершать свои зверские преступления», — подчеркнул Игнатов.

Эксперт считает, что неотвратимость смертной казни может остановить потенциальных преступников. Он отметил, что многие из них рассчитывают на гуманное отношение со стороны государства, зная, что им не грозит высшая мера наказания.

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«Таких тварей, нелюдей, дьявола в человеческом обличии нужно просто уничтожать, как бешеных собак. Как только их начнут расстреливать, другие задумаются, стоит ли идти по этому пути. Они уверены, что их не казнят, что они останутся жить, пусть и в колониях для пожизненно осужденных. А убитых ими людей уже не вернуть», — подытожил эксперт.

Ранее СМИ сообщили, что осужденный на пожизненный срок фельдшер скорой помощи Максим Петров, убивший 11 пожилых женщин, намерен ходатайствовать об условно-досрочном освобождении после 25 лет заключения. В 1999–2000 годах он вводил пенсионерам смертельные дозы снотворного с целью ограбления.