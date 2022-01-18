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Крещение Господне: традиции, приметы и что нельзя делать 19 января

7info7

19 января православные христиане отмечают один из двенадцати главных христианских праздников – Крещение Господне. Согласно библейскому сюжету, в этот день Иисус Христос принял крещение в водах реки Иордан.

Крещением завершается период святок, который начинается на Рождество. Как правило, встречать Крещение Господне верующие начинают ещё 18 января, в Сочельник.

Крещение связано с различными народными поверьями и интересными церковными традициями. Считается, что в этот день человек смывает с себя всё плохое и закаляет свой дух. Поэтому как никогда важно следовать обычаям и запретам.

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Что нельзя и что нужно делать в Крещение? Какие народные приметы связаны с праздником?

Традиции и запреты Крещения

В праздник принято окропить святой водой жилище и домашний скот. Считается, что это принесёт в жизнь человека счастье.

Ни в коем случае нельзя лить слёты. Есть опасность навлечь на себя большие беды и несчастья.

Чтобы не осквернять воду, стоит отказаться от стирки.

Ни в коем случае нельзя гадать. Церковь порицает подобное, а в большой праздник гадание – тяжкий грех.

Нельзя окунаться в ледяную воду без исповеди и причастия. К купания в Крещение нужно подходить осознанно.

Народные приметы на Крещение

  • В ночь на 19 января вода в любом источнике получает целебную силу. Если адаптировать эту примету к современной жизни, целебной некоторые считают даже воду из-под крана. Однако подтверждения этому нет, поэтому стоит быть осторожными, принимая всё на веру.
  • Освященная вода поможет успокоить младенца, если брызнуть её на голову ребёнка.
  • Целебная вода спасает от болезней, если её регулярно пить по глотку.
  • Освящённая вода «смывает» боль, если её выпьет тот, кто плохо себя чувствует.
  • Вода, освящённая на Крещение, защищает дом от негативной энергии.

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