Крещение Господне: традиции, приметы и что нельзя делать 19 января

19 января православные христиане отмечают один из двенадцати главных христианских праздников – Крещение Господне. Согласно библейскому сюжету, в этот день Иисус Христос принял крещение в водах реки Иордан.

Крещением завершается период святок, который начинается на Рождество. Как правило, встречать Крещение Господне верующие начинают ещё 18 января, в Сочельник.

Крещение связано с различными народными поверьями и интересными церковными традициями. Считается, что в этот день человек смывает с себя всё плохое и закаляет свой дух. Поэтому как никогда важно следовать обычаям и запретам.

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Что нельзя и что нужно делать в Крещение? Какие народные приметы связаны с праздником?

Традиции и запреты Крещения

В праздник принято окропить святой водой жилище и домашний скот. Считается, что это принесёт в жизнь человека счастье.

Ни в коем случае нельзя лить слёты. Есть опасность навлечь на себя большие беды и несчастья.

Чтобы не осквернять воду, стоит отказаться от стирки.

Ни в коем случае нельзя гадать. Церковь порицает подобное, а в большой праздник гадание – тяжкий грех.

Нельзя окунаться в ледяную воду без исповеди и причастия. К купания в Крещение нужно подходить осознанно.

Народные приметы на Крещение

В ночь на 19 января вода в любом источнике получает целебную силу. Если адаптировать эту примету к современной жизни, целебной некоторые считают даже воду из-под крана. Однако подтверждения этому нет, поэтому стоит быть осторожными, принимая всё на веру.

Освященная вода поможет успокоить младенца, если брызнуть её на голову ребёнка.

Целебная вода спасает от болезней, если её регулярно пить по глотку.

Освящённая вода «смывает» боль, если её выпьет тот, кто плохо себя чувствует.