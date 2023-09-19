Дальнейшую судьбу президента Украины Владимира Зеленского пытаются предсказать сейчас многие экстрасенсы. Главе киевского режима провидцы пророчат разные события, но сходятся все в одном — рано или поздно Зеленского ждёт крах.

В интервью изданию «Ямал-медиа» ведьма Алёна Плынь, за которой закрепилось прозвище «кремлёвская», рассказала о печальной судьбе президента Украины. Полынь стала «кремлёвской ведьмой» после того, как все узнали о её консультациях, которые она дала высоким чиновникам. А ещё провидица проводила ритуал на защиту президента РФ Владимира Путина, так как увидела в отношении него провокации и нападки так называемых «партнёров».

Теперь ведьма «взялась» за Владимира Зеленского. В будущем она увидела его скорую гибель:

— По судьбе он не долгожитель, но при этом не стоит какая-то быстрая погибель. Скорее всего он просто будет уходить постепенно. Когда он уйдет в тень, с ним уже может что-то произойти, — сказала она.

Конечно же, в ближайшее время закончится одобрение поступков Зеленского на посту президента его «западными кураторами». Головокружительное признание и повсеместное восхищение сойдут на нет. Не исключено, что поводом для отставки главы Незалежной может стать проваленный «контрнаступ»:

— Зеленский пока ещё не в тени, но он также постепенно будет допускать ошибки, на которые сейчас якобы никто не обращает внимания. Потом это станут делать и потихонечку он начнёт глохнуть, — предупредила Алёна Полынь.

Читайте также:

Загадочный старец предсказал, когда президента Зеленского и Украину ждёт крах