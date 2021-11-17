Кредитный портфель банка «Открытие» в Рязанской области увеличился на 52%

По итогам работы за 10 месяцев 2021 года кредитный портфель банка «Открытие» в Рязанской области достиг 3,3 млрд рублей, увеличившись с начала года на 52%. Портфель привлеченных средств достиг 3,6 млрд рублей. Драйверами развития регионального банковского бизнеса стали ипотека, кредиты наличными и кредитные продукты для предпринимателей.

Банк в регионе за отчетный период выдал ипотечных кредитов на сумму более 691 млн рублей. Особой популярностью у жителей Рязанской области пользовались ипотечные программы: ипотека с государственной поддержкой.

За 10 месяцев текущего года банк выдал 841 млн рублей предпринимателям региона, что на 60 % превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Кредитный портфель МСБ достиг 1 млрд рублей. Бизнесмены выбирали кредитные продукты для модернизации бизнеса, пополнения оборотных средств..

Кредитные карты и потребительские кредиты также продемонстрировали рост. По состоянию на 1 ноября 2021 года банк в регионе выдал более 470 млн рублей потребительских кредитов, что на 28 % превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Чаще всего клиенты берут кредит на личные цели, рефинансирование кредитов других банков и приобретение имущества. Более 780 жителей стали обладателями кредитных карт, в том числе виртуальных.

Мы уверенно укрепляем бизнес-позиции банка в регионе. Стараемся, чтобы наши продукты и услуги были полезными и актуальными для наших клиентов. Уверен, что по итогам 2021 года мы достигнем всех поставленных целей, — отметил Алексей Суздальницкий, управляющий банка «Открытие» в Рязани.

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