Коты и Африка. Рязанские художницы представили свои картины

9 марта в Рязанском областном научно-методическом центре состоялось открытие двух персональных выставок. Свои картины рязанцам представили художницы Татьяна Хороброва и Валерия Азамат.

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В коллекции произведений Татьяны Хоробровой — пейзажи, портреты, полотна с изображением кошек. Коты на её картинах — в разных образах и проявлениях.

Полюбоваться выставкой рязанцы могут до 31 марта.

Картины Татьяны Хоробровой

В коллекции кораблинской художницы Валерии Азамат — пейзажи и натюрморты. Разнообразие тем позволяет проделать зрительный путь от просторных полей российской глубинки до потрясающих взор морских картинок и красок далёкой Африки.

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Выставка будет работать до конца марта.