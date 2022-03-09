Коты и Африка. Рязанские художницы представили свои картины

9 марта в Рязанском областном научно-методическом центре состоялось открытие двух персональных выставок. Свои картины рязанцам представили художницы Татьяна Хороброва и Валерия Азамат.
В коллекции произведений Татьяны Хоробровой — пейзажи, портреты, полотна с изображением кошек. Коты на её картинах — в разных образах и проявлениях.
Полюбоваться выставкой рязанцы могут до 31 марта.
В коллекции кораблинской художницы Валерии Азамат — пейзажи и натюрморты. Разнообразие тем позволяет проделать зрительный путь от просторных полей российской глубинки до потрясающих взор морских картинок и красок далёкой Африки.
Выставка будет работать до конца марта.