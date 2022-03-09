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Среда, 9 марта, 2022

Коты и Африка. Рязанские художницы представили свои картины

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Коты и Африка. Рязанские художницы представили свои картины

7info7

9 марта в Рязанском областном научно-методическом центре состоялось открытие двух персональных выставок. Свои картины рязанцам представили художницы Татьяна Хороброва и Валерия Азамат.

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В коллекции произведений Татьяны Хоробровой — пейзажи, портреты, полотна с изображением кошек. Коты на её картинах — в разных образах и проявлениях.

Полюбоваться выставкой рязанцы могут до 31 марта.

Коты и Африка. Рязанские художницы представили свои картины
Коты и Африка. Рязанские художницы представили свои картины
Коты и Африка. Рязанские художницы представили свои картины
Коты и Африка. Рязанские художницы представили свои картины
Коты и Африка. Рязанские художницы представили свои картины
Коты и Африка. Рязанские художницы представили свои картины
Коты и Африка. Рязанские художницы представили свои картины
Коты и Африка. Рязанские художницы представили свои картины
Коты и Африка. Рязанские художницы представили свои картины
Картины Татьяны Хоробровой

В коллекции кораблинской художницы Валерии Азамат — пейзажи и натюрморты. Разнообразие тем позволяет проделать зрительный путь от просторных полей российской глубинки до потрясающих взор морских картинок и красок далёкой Африки.

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Выставка будет работать до конца марта.

Коты и Африка. Рязанские художницы представили свои картины
Коты и Африка. Рязанские художницы представили свои картины
Коты и Африка. Рязанские художницы представили свои картины
Коты и Африка. Рязанские художницы представили свои картины
Коты и Африка. Рязанские художницы представили свои картины
Коты и Африка. Рязанские художницы представили свои картины
Коты и Африка. Рязанские художницы представили свои картины
Коты и Африка. Рязанские художницы представили свои картины
Коты и Африка. Рязанские художницы представили свои картины
Картины Валерии Азамат

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