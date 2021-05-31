Костромских чиновников раскритиковали за нежелание решать проблемы с транспортом

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Губернатор Костромской области Сергей Ситников раскритиковал администрацию Костромы за медленные темпы решения проблемы с общественным транспортом, пишет портал «Logos44.ru».

Глава региона потребовал от чиновников форсировать события, поскольку власти не спешат проводить необходимые процедуры, чтобы улучшить транспортное обслуживание.

В своих жалобах костромичи обращают внимание на несоблюдение расписания, поведение водителей и состояние транспорта.

Ожидается, что в ближайшее время в областном центре объявят конкурс на изучение пассажиропотока с привлечением привлечь операторов. Планируется ужесточить требования по обслуживанию городских маршрутов и заключить новые договоры.