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Понедельник, 31 мая, 2021
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Костромских чиновников раскритиковали за нежелание решать проблемы с транспортом

Никита Брыкин
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Губернатор Костромской области Сергей Ситников раскритиковал администрацию Костромы за медленные темпы решения проблемы с общественным транспортом, пишет портал «Logos44.ru».

Глава региона потребовал от чиновников форсировать события, поскольку власти не спешат проводить необходимые процедуры, чтобы улучшить транспортное обслуживание.

В своих жалобах костромичи обращают внимание на  несоблюдение расписания, поведение водителей и состояние транспорта.

Ожидается, что в ближайшее время в областном центре объявят конкурс на изучение пассажиропотока с привлечением привлечь операторов. Планируется ужесточить требования по обслуживанию городских маршрутов и заключить новые договоры.

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