powder

Костромичи моются в реках из-за отсутствия горячей воды

Жители Костромы жалуются на слишком долгие отключения горячей воды, пишет Kostroma.Today.

Горожане рассказали, что в десятках домов невозможно помыться уже месяц. Некоторые жильцы и вовсе обходятся без благ цивилизации уже около двух месяцев.

«Купаюсь в реке, тем самым хотя бы смываю пот. Волосы мою в холодной воде дома. И так живу больше месяца», – признался один из костромичей.

Сообщается, что ТГК-2 переносит сроки подключения по 5-7 раз. Речь идет о домах на улице Советской, Никитской, Профсоюзной, Центральной, Индустриальной.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7