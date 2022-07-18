Костромичи моются в реках из-за отсутствия горячей воды

Жители Костромы жалуются на слишком долгие отключения горячей воды, пишет Kostroma.Today.

Горожане рассказали, что в десятках домов невозможно помыться уже месяц. Некоторые жильцы и вовсе обходятся без благ цивилизации уже около двух месяцев.

«Купаюсь в реке, тем самым хотя бы смываю пот. Волосы мою в холодной воде дома. И так живу больше месяца», – признался один из костромичей.

Сообщается, что ТГК-2 переносит сроки подключения по 5-7 раз. Речь идет о домах на улице Советской, Никитской, Профсоюзной, Центральной, Индустриальной.