Пятница, 2 сентября, 2022
powder

Костромичей шокировали доисторические унитазы в общежитие колледжа

Костромичи обсуждают шокирующие фотографии общежития автотранспортного колледжа, пишет K1NEWS.RU.

Горожане обратили внимание, что деревянный пол почти полностью сгнил, плитка развалилась и потрескалась. Особое внимание они обратили на доисторические унитазы.

«Я сегодня провожала родственницу и просто ужаснулась. 15 лет назад тоже жила в общежитии, но там хотя бы были унитазы. Куда смотрит администрация и директор колледжа?!» – задалась вопросом костромичка.

Администрация колледжа поясняет, что жить в таких условиях студентам придется еще целый год. Капитальный ремонт запланирован на 2023 год

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2022. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7