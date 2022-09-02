Костромичей шокировали доисторические унитазы в общежитие колледжа

Костромичи обсуждают шокирующие фотографии общежития автотранспортного колледжа, пишет K1NEWS.RU.

Горожане обратили внимание, что деревянный пол почти полностью сгнил, плитка развалилась и потрескалась. Особое внимание они обратили на доисторические унитазы.

«Я сегодня провожала родственницу и просто ужаснулась. 15 лет назад тоже жила в общежитии, но там хотя бы были унитазы. Куда смотрит администрация и директор колледжа?!» – задалась вопросом костромичка.

Администрация колледжа поясняет, что жить в таких условиях студентам придется еще целый год. Капитальный ремонт запланирован на 2023 год