Костромичам предложили деньги за создание эмблемы города

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Жителей Костромы пригласили принять участие в конкурсе на лучшую эмблему-символ 870-летия города, пишет портал «Kostroma.Today».

В пресс-службе городской Думы назвали среди критериев при оценке работ высокохудожественный уровень эмблемы и ее соответствие тематике праздника.

На макете должны быть изображены исторические события или виды города, юбилейная дата – 870 лет, а также герб.

Победитель конкурса получит тридцать тысяч рублей. Тем, кто займет второе и третье места достанется по десять тысяч рублей.

Конкурсные работы принимают до 1 ноября. Лучшую работу выберут в декабре.