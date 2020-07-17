КартаКосмосРязань в Вялсах

3 июля команда проекта «Интерактивная карта объектов Рязанской области, связанных с историей российской космонавтики» — #КартаКосмосРязань в ходе краеведческой экспедиции посетила село Вялсы. Предлагаем вашему вниманию небольшую путевую заметку об этом месте.

Вечерело. Мы ехали по извилистой дороге, по двум сторонам которой стоял заповедный лес. Местами попадались голые участки с обугленными стволами сосен — напоминание о страшных пожарах 2010 года, помешавших реализации творческих планов и уничтожившие многое, связанное с именем Фёдорова, в том числе и могучий дуб — символ Стародубского княжества. Но лес, за прошедшее десятилетие, как будто возрождался заново.

Лариса Бабанова, сопровождавшая нас в поездке, рассказывала о необыкновенных чудесах, происходивших на этой загадочной земле. Многие из них случаются до сих пор в селе Вялсы, месте, где крестили Николая Фёдорова. В Вялсах наш космонавт Николай пообщался с необыкновенной девушкой — Алёной Коротаевой. Алёна — финалистка конкурса «Синяя птица», голосистая и задорная девчонка, заканчивает 11 класс и готовится поступать в Сасовское лётное училище — мечтает стать пилотессой!