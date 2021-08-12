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Четверг, 12 августа, 2021
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Коронавирусные ограничения в Рязанской области продлили до 30 августа

Елена Лобанова
Коронавирусные ограничения в Рязанской области продлили до 30 августа
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В Рязанской области продлили коронавирусные ограничения до 30 августа. Соответствующее распоряжение опубликовали в газете «Рязанские ведомости».

Так, в регионе продлевается режим самоизоляции для неработающих граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. До конца месяца продлевается запрет на работу кафе и ресторанов. Заведения по-прежнему не могут работать с 01:00 до 06:00.

До 30 августа необходимо обеспечить особый режим работы в стационарных организациях социального обслуживания.

Ранее все ограничения действовали до 16 августа.

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