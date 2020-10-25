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За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 92 человека, еще 84 заразились

Елена Лобанова

По состоянию на 14:00 25 октября в Липецкой области коронавирусной инфекцией заразились еще 84 человека, при этом 92 пациента завершили лечение. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Всего же с начала пандемии в области выявлено 7 604 случая инфицирования, из которых 6 421 человек выздоровели, а 65 умерли. 

— В настоящее время на лечении находятся 1 118 пациентов. С диагнозом «Коронавирусная инфекция» в больницах находятся 361 человек,  еще 483 находятся в медучреждении с подозрением на выделение вируса. 757 зараженных лечатся дома под присмотром врача, — говорится в сообщении. 

Распределение заболевших по муниципалитетам следующее:

  • Липецк — 50;
  • Грязинский район — 3;
  • Данковский район — 4;
  • Добринский район — 5;
  • Елецкий район — 3;
  • Задонский район — 6;
  • Краснинский район — 2;
  • Лев-Толстовский район — 1;
  • Становлянский район — 1;
  • Тербунский район — 5;
  • Хлевенский район — 4.

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