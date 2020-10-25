За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 92 человека, еще 84 заразились

По состоянию на 14:00 25 октября в Липецкой области коронавирусной инфекцией заразились еще 84 человека, при этом 92 пациента завершили лечение. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Всего же с начала пандемии в области выявлено 7 604 случая инфицирования, из которых 6 421 человек выздоровели, а 65 умерли.
Распределение заболевших по муниципалитетам следующее:
- Липецк — 50;
- Грязинский район — 3;
- Данковский район — 4;
- Добринский район — 5;
- Елецкий район — 3;
- Задонский район — 6;
- Краснинский район — 2;
- Лев-Толстовский район — 1;
- Становлянский район — 1;
- Тербунский район — 5;
- Хлевенский район — 4.