За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 92 человека, еще 84 заразились

По состоянию на 14:00 25 октября в Липецкой области коронавирусной инфекцией заразились еще 84 человека, при этом 92 пациента завершили лечение. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Всего же с начала пандемии в области выявлено 7 604 случая инфицирования, из которых 6 421 человек выздоровели, а 65 умерли.

— В настоящее время на лечении находятся 1 118 пациентов. С диагнозом «Коронавирусная инфекция» в больницах находятся 361 человек, еще 483 находятся в медучреждении с подозрением на выделение вируса. 757 зараженных лечатся дома под присмотром врача, — говорится в сообщении.

Распределение заболевших по муниципалитетам следующее:

Липецк — 50;

Грязинский район — 3;

Данковский район — 4;

Добринский район — 5;

Елецкий район — 3;

Задонский район — 6;

Краснинский район — 2;

Лев-Толстовский район — 1;

Становлянский район — 1;

Тербунский район — 5;

Хлевенский район — 4.