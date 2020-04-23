В Рязанскую область поступят 1,5 млн масок и 20 тысяч защитных костюмов для медиков

В Рязанской области принимаются меры по обеспечению больниц, где оказывается медицинская помощь пациентам с коронавирусом, дезинфекционными средствами и средствами индивидуальной защиты для медиков. Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области
Первые 100 тысяч защитных медицинских масок поступила в регион 22 апреля, вторая партия в 700 тысяч прибудет в ближайшие сутки. Контракт по приобретению министерством 1,5 млн. медицинских масок будет исполнен до конца недели. Кроме этого, поставлено 100 тысяч метров медицинской марли для изготовления повязок.
22 апреля поступило 5 тысяч защитных костюмов, ведется работа по будущей поставке 20 тысяч противохимических комплектов. В ближайшее время в медицинские организации поступит 10,5 тысяч дезинфицирующих средств.
Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram