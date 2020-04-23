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В Рязанскую область поступят 1,5 млн масок и 20 тысяч защитных костюмов для медиков

Вера Бочкова

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В Рязанской области принимаются меры по обеспечению больниц, где оказывается медицинская помощь пациентам с коронавирусом, дезинфекционными средствами и средствами индивидуальной защиты для медиков. Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области

Первые 100 тысяч защитных медицинских масок поступила в регион 22 апреля, вторая партия в 700 тысяч прибудет в ближайшие сутки. Контракт по приобретению министерством 1,5 млн. медицинских масок будет исполнен до конца недели. Кроме этого, поставлено 100 тысяч метров медицинской марли для изготовления повязок.

22 апреля поступило 5 тысяч защитных костюмов, ведется работа по будущей поставке 20 тысяч противохимических комплектов. В ближайшее время в медицинские организации поступит 10,5 тысяч дезинфицирующих средств.

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