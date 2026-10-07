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Медицина

Рязанские врачи спасли мужчину с тяжелыми травмами после страшного ДТП

Анастасия Мериакри
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Мужчина, доставленный в Рязанскую областную клиническую больницу два месяца назад после тяжелого дорожно-транспортного происшествия, успешно прошел курс лечения и был выписан с положительной динамикой.

При поступлении диагностика выявила у пациента обширный перечень критических травм, каждая из которых сама по себе несла прямую угрозу жизни. У пострадавшего были зафиксированы множественные разрывы кишечника, разрыв селезенки, двусторонняя забрюшинная гематома, внутрибрюшное кровотечение и разрыв большого сальника. Ситуацию усугубляли сопутствующие переломы руки и ключицы.

Пациента в экстренном порядке доставили в операционную, где за его жизнь вступила в борьбу команда врачей 1-го хирургического отделения. Медики отмечают, что это был по-настоящему титанический труд, потребовавший не только колоссальных профессиональных знаний, но и безупречной сплоченности бригады, работавшей как единый слаженный механизм.

В общей сложности мужчине потребовалось три сложных хирургических вмешательства. После успешных операций начался долгий и кропотливый этап восстановления, в ходе которого врачи шаг за шагом возвращали пациента к полноценной жизни.

Сегодня состояние мужчины позволяет ему самостоятельно передвигаться. За пациентом в больницу приехала его сестра, проживающая в Волгограде. Именно в этот город рязанские хирурги передают своего подопечного для прохождения дальнейшего планового лечения и окончательной реабилитации.

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