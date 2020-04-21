В Рязанской области коронавирус выявлен у 33 детей

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По данным на вторник, 21 апреля, в Рязанской области выявлено 393 человека с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19. У 316 диагноз подтверждён, ещё 77 считаются условно подтверждёнными.

Больше всего заболевших по-прежнему среди людей в возрасте от 18 до 45 лет — 119 человек. Число заболевших детей выросло до 33 – двое по 9 месяцев;1; двое по 2 и 4 года; двое по 5; пятеро по 8 лет; двое по 9 лет; 10; двое по 11 лет; четверо по 12; трое по 13 лет; 15; двое по 16 и четверо по 17 лет.

От 46 до 64 лет – 109 человек. От 65 до 80 лет – 45 человек. Старше 80 лет – 10 человек.