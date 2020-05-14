В Перинатальном центре начала работу лаборатория по диагностике коронавируса

В Рязанском областном перинатальном центре начала работу лаборатория по диагностике коронавируса. Об этом сообщает региональный минздрав.
Лаборатория работает в две смены. Для диагностики используется биологический материал, полученный при взятии мазка из носа и носоглотки. Забор материала осуществляется во всех амбулаторно-поликлинических учреждениях.
Всего на территории региона работает три лаборатории по диагностике коронавирусной инфекции: консультативно-диагностический центр, кожно-венерологический диспансер и перинатальный центр. В среднем за сутки в регионе выполняется около 800 тестов. Отрицательные результаты исследований выдаются на 2-3 день от момента поступления материала для исследования в лаборатории и направляются в медицинские организации, где производился забор мазков у пациентов.
Основной поток исследований поступает в лабораторию КДЦ. Тест-системы, в настоящее время, имеются в достаточном количестве, утверждают в ведомстве.
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