В ближайшее время в Астраханскую область поступит еще 828 доз вакцины от COVID-19

В Астраханскую область поступит еще 828 доз вакцины от коронавируса, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

На момент пятницы, 16 октября, в регионе были привиты 42 медицинских работника. При этом нескольким вакцинированным придется сделать еще одну прививку. Ревакцинацию уже прошли 7 человек.

— Первая партия в количестве 42 дозы была получена Астраханской областью в середине сентября. Препарат доставляют маленькими партиями из-за особенностей транспортировки и хранения. Поставка оставшихся 828 доз ожидается в самое ближайшее время, — говорится в сообщении.

При этом вакцинировать могут не всех. Для прививки есть и противопоказания: повышенная температура, обострение хронических заболеваний. Кроме того, перед вакцинацией от COVID-19 не нужно делать прививку от гриппа. В противном случае требуется месячный перерыв.

— Вакцинация проводится в два этапа. Сначала вводят первый компонент вакцины, через 21 день, второй. Все это время вакцинируемый через «Личный кабинет» Госуслуг ведет «Дневник наблюдений» и сообщает о своем самочувствии, — рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.