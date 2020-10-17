В ближайшее время в Астраханскую область поступит еще 828 доз вакцины от COVID-19

В Астраханскую область поступит еще 828 доз вакцины от коронавируса, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.
На момент пятницы, 16 октября, в регионе были привиты 42 медицинских работника. При этом нескольким вакцинированным придется сделать еще одну прививку. Ревакцинацию уже прошли 7 человек.
При этом вакцинировать могут не всех. Для прививки есть и противопоказания: повышенная температура, обострение хронических заболеваний. Кроме того, перед вакцинацией от COVID-19 не нужно делать прививку от гриппа. В противном случае требуется месячный перерыв.