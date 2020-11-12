Участники фармрынка заявили о сохранении дефицита лекарств в аптеках

Представители фармацевтического рынка сообщают о нехватке антибиотиков и противовирусных средств в аптеках. Исполнительный директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова рассказала «Известиям», что дефицит лекарств возник почти во всех регионах РФ. Одной из причин эксперт назвала некорректно работающую систему маркировки лекарств (информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов — ИС МДЛП).

Несмотря на постановление правительства от 2 ноября, которое упростило регистрацию лекарств для участников рынка (№1779), по словам опрошенных «Известиями» представителей фарминдустрии, благодаря постановлению правительства лишь частично удалось разгрузить аптеки от скопившихся в карантинных зонах лекарств. Однако, оно никак не повлияло на работу производителей.

Как рассказал «Известиям» гендиректор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев, производители не могут направить товар дистрибьюторам, потому что им приходится сутками ждать ответа от системы маркировки.

— Товар стоит в лучшем случае на складе, а в худшем в производственном цехе, —отметил эксперт.

Представители отрасли настаивают на том, что нужно вводить дополнительные упрощения системы в период эпидемии, поскольку ситуация только усугубляется, и непонятно, когда она выровняется полностью.

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