Среди заболевших коронавирусом в Рязанской области – 12 детей

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Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила новые данные о возрасте заболевших коронавирусом рязанцев.

По состоянию на 15 апреля в Рязани и области выявлены 116 случаев заражения коронавирусной инфекцией, ещё 25 являются условно подтвержденными. Больше всего заболевших приходится на возрастную группу от 18 до 45 лет. Таких 52 человека.

Заболевшим числятся 12 детей. Их возраст – 2, 4, 8, 9, 11, двое 12, двое 13, 15, 16 и 17 лет. Два ребёнка в возрасте 8 и 16 лет ждут подтверждения результатов из Москвы.

Двум заболевшим более 80 лет, ещё один человек из этой возрастной группы условно заражён.

В возрастной группе от 46 до 64 лет 39 заболевших и 10 условно заражённых. В группе от 65 до 80 лет – 11 и 3 соответственно.