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Российские ученые описали семь видов кожных реакций при COVID-19

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Специалисты из московского научно-практического центра дерматологии и косметологии, РНИМУ им. Пирогова и РУДН изучили патологии кожи, связанные с коронавирусной инфекцией. В целом их можно разделить на семь категорий, сообщила «Известиям» доцент кафедры кожных и венерических болезней Факультета повышения квалификации медицинских работников РУДН Ольга Жукова.

«Первая группа — это ангииты кожи (воспаления стенок сосудов- «Известия»), — сообщила специалист. — Они обусловлены непосредственно короновирусной инфекцией».

Также описаны случаи выявления у пациентов с COVID-19 крапивницы, розового лишая, высыпаний, схожих с потницей, токсидермий (аллергических реакций, вызванных приемом лекарств) и кореподобной сыпи. Еще одно проявление — трофические изменения кожи лица — может встречаться у пациентов, находящихся на ИВЛ.

Ранее испанские специалисты описали такой специфический кожный симптом, как «ковидные пальцы». Внешне эта патология может походить на механическую травму или обморожение. При этом пациенты отрицают возможность таких повреждений.

Подробнее читайте в материале «Известий»:
COVID по коже: симптомами коронавируса могут быть семь видов сыпи

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