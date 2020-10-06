Половина малых и средних предприятий могут не выжить в случае локдауна

До половины всех предприятий малого и среднего бизнеса в России могут обанкротиться. Такой негативный сценарий возможен в случае ужесточения ограничений в рамках борьбы сраспространением COVID-19, а также возвращения пропускного режима в Москве ирегионах, спрогнозировали для «Известий» в бизнес-объединениях.

Московские власти рассматривают несколько вариантов ужесточения мер, в числе самых жестоких — возвращение к пропускному режиму, сообщают СМИ. В настоящий момент уже действует требование о переводе 30% офисных сотрудников на дистанционную работу. Также мэр столицы Сергей Собянин рекомендовал с 5 октября отправить на дистанционный режим до 50% сотрудников. Людям старше 65 лет советуют самоизолироваться, школьников и студентов переводят на удаленное обучение.

Столичный сценарий могут использовать местные губернаторы в качестве примера, указал управляющий партнер BMS Group Алексей Матюхов.

— В случае ввода жестких ограничительных мер, таких как пропускная система, до 50% всех компаний малого и среднего бизнеса в России может обанкротиться, — спрогнозировал председатель Бюро по защите прав предпринимателей московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский.

До октября в стране действовал мораторий на банкротство, поэтому сложно оценить, сколько предприятий уже закрылись. Те, кто пережил первую волну, вторую могут не осилить,уточнил он.

Если же ограничения останутся примерно такими же — не будут вводить пропуска для всех граждан и закрывать общественные места, последствия окажутся менее катастрофичными, считает Алексей Петропольский. Как ранее писали «Известия», бизнес потеряет до 50%выручки.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»: Сокрушительный локдаун: бизнес готовится к новым ограничениям.