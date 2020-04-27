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Как распределилась заболеваемость COVID-19 по районам Рязанской области

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Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила, как распределилась заболеваемость коронавирусом по районам региона.

По данным на 12.00 27 апреля с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом в нашей области выявлены 788 человек. Больше всего заболевших в Рязани 431 человек.

В Рязанском районе – 60 (Заокское-27, Подвязье-4, Учхоз Стенькино- 4, Абрютино-3, Мурмино-3, Рожок-3, Дядьково-2, Насурово-2, Поляны-2, Тюшево-2, по одному человеку в Алтухово, Дмитриевке, Заборье, Варских, Высоком, Секиотово, Уляновке и Ялтуново)

В Скопинском районе– 33 (Павелец – 12, Ильинка – 7, Горлово-2, Клекотки – 2, Побединка-2, Отрада-2, Березняги-1, Делехово-1, Нагиши – 1, Шелемишево — 1, Петрушино-1, Успенское-1).

В г. Михайлов – 31;

В г. Новомичуринск – 29;

В Михайловском районе – 17 (Октябрьский – 6, Стрелецкие выселки – 3, Березово-1, Виленка-1, Козловка-1, Красное-1, Первомайский – 1, Печерники-1, Покровское-1, Фирюлевка-1);

В Рыбновском районе – 16 (Глебково-4, Горяйново – 3, Высокое-3, Завод Ветзоотехника-1, Зубово-1, Новоселки-1, Старое Батурино – 1, Пощупово-1, Старолетово-1);

Сараевском районе — 16 ( Красный Озерок -7, Мордово-2, Сысои-2, Алексеевка -1, Бычки-1, Кривское -1, Красная Вершина-1, Новый Хутор-1); в Клепиковском районе-15 (Аверкиево-5, Криуша-2, Тума-2, Алексеево-1, Егорово-1, Кондаково-1, Натальино-1, Первушкино-1, Хараблино-1);

В г. Скопин – 14;

В г. Сасово – 13;

В г. Касимов – 12;
В Сасовском районе – 10 (Сотницыно-2, Раково-2, Фроловское-2, по 1 человеку в Алешино, Гавриловском, Кузьминках и Молодежном);

В Захаровском районе – 9 (Безлычное – 3, Смена-3, Поливаново – 1, Плахино-1, Пупкино-1);

В г. Рыбное-9

В Касимовском районе – 8 (Телебукино-2, Подлипки-2 Клетино-2, Щербатовка-2);

В Ряжске-8;

В г. Спасск – 7;

В Шацком районе- 6 (Казачья Слобода-4, Лесное Конобеево-1, Высокое-1);

В Пронске – 5;

В Ряжском районе-5 (Петрово -2, Шереметьево-2, Дегтяное-1);

В Шилове-5;

В Шиловском районе -5 (Лесной-4, Аделино-1);

В Чучково — 4;

В г.Шацк-4;

В Милославском районе-2 (Бугровка-1, Чернава-1);

В Пронском районе -2 (Б.Погореловка-1, Маклаково-1);

В Путятинском районе -2 (Глебово-1, Строевское-1);

В р.п. Сараи -2,

В Спас-Клепиках-2,

В Александро-Невском-1;

В Ермиши-1;

В Захарово-1;

В Кораблинском районе (Кипчаково)-1;

В Сапожке-1;

В Ухоловком районе (Поляки)-1.

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