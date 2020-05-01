1 мая из больниц Рязанской области выписались 2 человека победивших коронавирус

В пятницу, 1 мая, из больниц региона выписались два человека, которые болели COVID-19. Информация о выздоровевших опубликована на официальном сайте правительства Рязанской области.
Один из пациентов – ребёнок. Лечение от коронавируса в медицинских учреждениях проходили 54 человека. А общее число излечившихся составляет 71 человек. Оставшиеся пациенты болели дома под наблюдением врачей. Течение болезни у них проходило в лёгкой форме.
На 1 мая в медучреждениях наблюдаются 195 взрослых и 13 детей больных коронавирусной инфекцией. В тяжёлом состоянии 13 пациентов, четыре из которых на ИВЛ. 127 человек переносят COVID-19 в состоянии средней тяжести, а 68 пациентов по оценкам медиков переносят инфекцию удовлетворительно.
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