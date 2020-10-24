Из-за коронавируса в Липецкой инфекционной больнице принимают только со своими раскладушками

В инфекционную больницу Липецка, где лечат от COVID-19, принимают пациентов только со своими раскладушками. Об этом местный житель рассказал Mash.

Все произошло 23 октября. По словам Дениса Власова у него заболела 70-летняя теща, поэтому он решил отвезти ее в больницу. Пожилую женщину с двусторонней пневмонией доставили в медицинское учреждение к 10:30, однако вернуться домой Власов смог только к 17:40.

Все дело в том, что в медучреждении нужно занимать живую очередь. А по словам Дениса Власова, там было много людей с направлениями. В результате женщину положили в больницу только к 17:00.

Во время ожидания липчане видели огромное количество скорых.

— Около 10 машин приезжали одновременно. Соответственно народ прибавлялся. И вот привезли одного из пациентов, а фельдшер, когда пошла обратно к своей машине, сказала нам, что мест в больнице нет. Поэтому нужны раскладушки. У кого нет — будут все время сидеть на стуле, — делится Власов.