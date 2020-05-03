Главврач Рязанской ОКБ: Рак не ждёт окончания пандемии

Главный врач Рязанской областной клинической больницы Дмитрий Хубезов в рамках международного семинара обсудил с иностранными коллегами онкологическую помощь в условиях пандемии коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.
Хубезов выступил с докладом про рязанский опыт лечения пациентов с covid-19.
Знаниями поделились также врачи из США, Китая, Бельгии.
«И пока все внимание приковано к коронавирусной инфекции, врачи работают с онкологией, продолжают проводить химиотерапию для своих пациентов, — отметил главврач ОКБ. — Рак не ждёт окончания пандемии, поэтому мы организовали прием для онкологических пациентов так, чтобы обеспечить им необходимое лечение и безопасность».
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