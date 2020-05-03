Воскресенье, 3 мая, 2020
20.9 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Главврач Рязанской ОКБ: Рак не ждёт окончания пандемии

Вера Бочкова

Соцсети: в Рязани таксист врезался в стоящий автомобиль

Новости Рязани
В пятницу, 1 мая, в посёлке Приокский в Рязани произошло ДТП с участием такси. Фото с места происшествия размещены в паблике Подслушано...
Узнать больше

Рязанцев пригласили поучаствовать в акции «Окна Победы»

Новости Рязани
Жители Рязани и области могут поучаствовать в акции «Окна Победы». Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. Она проводится в...
Узнать больше

В Рязанской области коронавирусом заболели ещё 52 человека

Коронавирус
В Рязанской области выявлены ещё 52 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал Стопкоронавирус.рф. Всего в регионе 840...
Узнать больше
-

Главный врач Рязанской областной клинической больницы Дмитрий Хубезов в рамках международного семинара обсудил с иностранными коллегами онкологическую помощь в условиях пандемии коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

Хубезов выступил с докладом про рязанский опыт лечения пациентов с covid-19.
Знаниями поделились также врачи из США, Китая, Бельгии.

«И пока все внимание приковано к коронавирусной инфекции, врачи работают с онкологией, продолжают проводить химиотерапию для своих пациентов, — отметил главврач ОКБ. — Рак не ждёт окончания пандемии, поэтому мы организовали прием для онкологических пациентов так, чтобы обеспечить им необходимое лечение и безопасность».

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Ещё 13 рязанцев вылечились от коронавируса

Коронавирус ТОП
В Рязанской области вылечились от коронавируса ещё 13 человек. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщила оперативная группа регионального правительства. 
Узнать больше

Более 100 детей в Рязанской области сдали положительные тесты на COVID-19

Коронавирус ТОП
В Рязанской области коронавирус подтверждён у 97 детей. Ещё у четверых анализы находятся на проверке в Роспотребнадзоре. Об этом сообщила оперативная группа...
Узнать больше

Число рязанцев с коронавирусом вновь выросло

Коронавирус Рязань
Сообщается, что COVID-19 подтверждён ещё у 55 человек. Положительные тесты 61 человека направлены на подтверждение в Роспотребнадзор.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Более 100 детей в Рязанской области сдали положительные тесты на COVID-19

Коронавирус ТОП
В Рязанской области коронавирус подтверждён у 97 детей. Ещё у четверых анализы находятся на проверке в Роспотребнадзоре. Об этом сообщила оперативная группа...
Узнать больше

В рязанских больницах находится 236 пациентов с COVID-19

Новости Рязани
По состоянию на 2 мая в рязанских больницах находится 236 пациентов с COVID-19. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.
Узнать больше

В Рязанской области ожидается первая весенняя гроза

Новости Рязани
Первая весенняя гроза ожидается в Рязанской области в воскресенье, 3 мая. Об этом говорится в метеопрогнозе, размещённом на сайте регионального управления МЧС...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Что изменится в жизни россиян в мае

Акценты
Сайт Госдумы подготовил обзор законов, которые вступают в силу в мае.  Итак, что же изменится в нашей жизни в...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Поэты и писатели

Акценты
Литература на земле Рязанской зародилась в глубокой древности. В летописях упоминается имя Софония Рязанца – писателя конца XIV века. По разным источникам...
Узнать больше

Лариса Дуденкова: Рязанцы трезво оценили нынешнюю экономическую ситуацию и предпочли продолжить хранить деньги в банке

Акценты
Пандемия коронавируса затронула все сферы экономики, в том числе и сферу банковского бизнеса. О том, как в условиях сложной эпидемиологической обстановки работают кредитные организации...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+