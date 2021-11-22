«Константин из Константиново»: в Рязани прошла презентация научного журнала «Есенинский вестник»

В Центральной городской библиотеке имени С.А.Есенина 20 ноября прошла презентация научного журнала «Есенинский вестник», очередной выпуск которого посвящен личности Константина Воронцова.

«Константин из Константиново» — так дружески уже много десятилетий называют Константина Петровича, известного есениноведа, который всю свою жизнь работает в музее-заповеднике С.А.Есенина. Недавно он отметил свое 75-летие, и поздравить его пришли рязанцы, а также приехали гости из Москвы — это коллеги и друзья.

Творческую встречу вел поэт, член Союза писателей России Нурислан Ибрагимов, один из соавторов есенинского вестника. А так как Нурислан еще и композитор и автор многих замечательных песен о Есенине, то зрители насладились его голосом под гитару. И еще в этот вечер выступили Константин Паскаль и Ихтиандр Кадыров, они тоже известные лирические певцы.

Говорить о Есенине, значит слышать музыку слова — сказал композитор Александр Ермаков, давний друг Константина Воронцова. Ермакова в 1983 году Воронцов пригласил вместе с ансамблем «Радуница» работать в музее-заповеднике С.А.Есенина. И до сих пор «Радуница» -визитная карточка и музея, и всей Рязани. Сотрудники Института мировой литературы РАН имени А.М.Горького чествовали сплоченным коллективом юбиляра. Максим Скороходов, Нина Солобай, Алла Николаева, а также создатель музея в школе номер 641 в Москве Тамара Привалова сказали много теплых, добрых и сердечных слов в адрес Константина Петровича. А есениновед Вячеслав Николаевич Савельев предложил создать еще два специальных есенинских вестника, посвященных бывшему директору музея Владимиру Астахову и главному хранителю музея Лидии Архиповой. К сожалению они ушли от нас, но память об этих замечательных людях жива и трепетна, так что каждый из тех, кто пришел на литературный вечер в библиотеку рассказал и об этихпрекрасных людях, известных миру краеведов России.

Константин Петрович вспоминал, как бывший директор Владимир Астахов строил музей в середине 60-х годов, высаживал сад, создавал атмосферу, какая была еще при жизни Сергея Есенина. Многих выдающихся людей на своем веку повидал Константин Воронцов, гордится, что был лично знаком с поэтом Евгением Маркиным, а теперь дружит с его сыном Романом, который стал режиссером.

Очень символично, что презентация есенинского вестника и чествование юбиляра прошло именно в библиотеке имени С. А. Есенина. И по традиции гости и участники встречи сделали общее фото на память. А это еще одна страница из жизни тех, кто любит великого поэта России, и эта страница уже вошла в историю Рязани.