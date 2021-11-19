Коммунальные службы Рязани продолжат работать ночью

Коммунальные службы Рязани заступят на дежурство в ночную смену для борьбы с последствиями непогоды. Об этом 19 ноября сообщила пресс-служба горадминистрации.

Ночная смена начнётся в 19.00, 20 водителей на комбинированный машинах и поскоразбрасывателях будут обрабатывать дороги в случае заморозков. Главными технологами Дирекции благоустройства через видеокамеры будет продолжен мониторинг состояния перекрестков и опасных участков дорог.

Днём работники участков очищали снег с переходов, тротуаров, остановок общественного транспорта, лестниц и других территорий, по которым ежедневно передвигается большое количество пешеходов. На остановки завезли пеескосоляную смесь – при возникновении скользкости ее используют для обработки.

За сутки с городских улиц вывезено 47 кубических метров смета и грунтовых наносов. Подбор осуществлялся на улицах Зубковой, Вокзальной, Московском шоссе.