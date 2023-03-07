Вторник, 7 марта, 2023
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Командир разведроты рассказал о боевой работе мобильных групп десантников

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Экипажи мобильных групп Воздушно-десантных войск, действующих на армейских мотовездеходах АМ-1, оперативно выдвинулись в указанный район для ведения разведки и уничтожения указанных целей.

Десантники совершают дерзкие рейды и подбираются практически вплотную к позициям врага, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Разведчики ВДВ с помощью квадрокоптера обнаружили укрытую в опорных пунктах пехоту украинских формирований и приступили к ее уничтожению, ведя огонь из автоматического гранатомета АГС-17 «Пламя», установленного на квадроцикле.

Одновременно другой расчет поразил укрепленный блиндаж националистов двумя пусками ракет из противотанкового ракетного комплекса «Фагот».

«Разобрав» укрепления врага противотанковыми ракетами, расчет исчезает так же быстро, как и появляется на огневом рубеже. Это называется «кочующая огневая точка». Работа для хладнокровных уверенных в себе профессионалов.

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