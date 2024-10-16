Среда, 16 октября, 2024

«Кокосовое и миндальное молоко и 60 сосисок». В сети появился райдер Басты

Автор: 7info 2

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Изображение от pvproductions на Freepik

В сети распространяется райдер Басты, который в скором времени приедет с концертом в рязань. Об этом сообщает «Пятый канал».

Журналисты отмечают, что райдер у артиста весьма скромный. В его спике — кокосовое и миндальное молоко, подсластитель-стевия, овощи, фрукты, орехи и ягоды. Также Баста просит свежий черный хлеб и 60 сосисок. Из напитков артист предпочел минеральную воду.

Также Баста требует щипчики и пилочку для ногтей, салфетки и одноразовые носовые платки.

Баста выступит в Рязани с конце ноября.

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