«Кокосовое и миндальное молоко и 60 сосисок». В сети появился райдер Басты

В сети распространяется райдер Басты, который в скором времени приедет с концертом в рязань. Об этом сообщает «Пятый канал».

Журналисты отмечают, что райдер у артиста весьма скромный. В его спике — кокосовое и миндальное молоко, подсластитель-стевия, овощи, фрукты, орехи и ягоды. Также Баста просит свежий черный хлеб и 60 сосисок. Из напитков артист предпочел минеральную воду.

Также Баста требует щипчики и пилочку для ногтей, салфетки и одноразовые носовые платки.

Баста выступит в Рязани с конце ноября.