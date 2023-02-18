Суббота, 18 февраля, 2023
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Клычков прокомментировал скандал с военными в орловском кафе «На привале»

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Губернатор Орловской области Андрей Клычков прокомментировал скандал с военными в кафе «На привале», сообщили «Орловские новости».

Ранее в Сети появилось видео с бойцом подразделения «Ахмат», который рассказал, как что его вместе с товарищами отказались впустить в заведение на обед.

Глава региона подчеркнул, что в этой ситуации будут разбираться компетентные органы.

«это наш парень, орловчанин. Он подробно рассказал об инциденте. От себя лично принес и еще раз приношу извинения нашим защитникам за случившееся», – высказался Клычков.

Губернатор добавил, что Орловская область продолжит быть надежным тылом для военных.

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