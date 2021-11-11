Кино с деталями: Wink, SYT и искусственный интеллект делают просмотр фильмов еще интереснее

Видеосервис Wink и российская ИТ-медиакомпания «Эс Уай Ти» (бренд SYT — аббревиатура от английских слов Start Your Time) представляют совместный проект, который обогащает просмотр кино интересными деталями в интерактивном режиме. Прямо во время просмотра или паузы зрители могут получить максимум информации о фильме: от подробностей о местах съемок до ссылок на магазины с одеждой, которую носят герои.
На главной странице веб-версии Wink появился специальный раздел «Фильмы с интерактивной паузой», в котором собрано кино с дополнительным контентом (в настоящее время — около 150 позиций, список постоянно пополняется). После сканирования специального QR-кода (появляется, если фильм поставлен на паузу) зрителям будут доступны подробности не только о фильме и съемочной группе, но и обо всех интересных моментах фильма. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) проводят разметку буквально каждого кадра, фиксируя появление на экране новых деталей, к которым подбираются релевантные фото, тексты или ссылки на внешние ресурсы.
Уже сегодня при выборе фильмов из раздела можно ознакомиться с биографиями актеров (есть даже ссылки на их аккаунты в Instagram), подробностями о стиле и модных образах героев (включая ссылки на варианты нарядов из их лукбуков), интерьерах и дизайнерских предметах обстановки, найти авторов и исполнителей музыки. Сервис позволяет даже забронировать столик с такой же кухней, как в фильме, или сделать заказ понравившихся товаров с доставкой на дом. Есть также ссылки на близкий по духу и жанру контент, включая фильмы, книги и аудиокниги, на коллекции брендированных товаров, связанных с кино или мультфильмом.
ИТ-медиакомпания «Эс Уай Ти» разработала цифровую платформу SYT для прямого взаимодействия с контентом, дополняющим происходящее на экране. Фильмы предварительно анализируются и размечаются искусственным интеллектом, а затем прорабатываются и модерируются профильными экспертами. ИИ от SYT можно сравнить с профессиональным кино-ассистентом, который собрал самую интересную информацию и факты о фильме, а также нашел одежду, элементы интерьеров и другие примечательные товары из кино, которые сразу же можно приобрести.