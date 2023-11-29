Среда, 29 ноября, 2023
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Киллер Саша Солдат женился и стал отцом, пока сидел в Тверской области

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Недавно освободившийся киллер Саша Солдат – Александр Пустовалов женился и стал отцом, когда сидел в исправительной колонии №9 в Тверской области, пишет «АиФ».

Адвокат потерпевших Александр Карабанов рассказал, что его избранницей стала психолог, которая приехала в тюрьму проводить исследование для своей научной работы.

«И во время этой клинической работы они влюбились друг в друга», – отметил Карабанов.

Пустовалов и его возлюбленная сыграли свадьбу. Накануне освобождения в середине ноября он заявил, что поселится по месту жительства жены и ребенка.

Известно, что киллера приговорили 24 годам в колонии строгого режима за 22 убийства. Он был телохранителем лидера «Ореховской ОПГ». На свободу он вышел в 50-летнем возрасте.

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