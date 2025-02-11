Какой праздник 14 февраля: Трифон-мышегон, День святого Валентина и другие события этого дня

14 февраля – день, богатый на события и традиции. Этот день сочетает в себе древние славянские обычаи, романтику Дня всех влюбленных и интересные исторические даты.

Трифон – мышегон

Святой Трифон жил в 3 веке в Никее. С ранних лет он впитал христианские ценности, а в юношестве проявил дар исцеления, помогая больным. Согласно преданию, Трифон изгнал демона из дочери римского императора Гордиана III, который хоть и был язычником, но не преследовал христиан. Однако при правлении следующего императора, Декия, начались гонения, и Трифон был казнен.

На Руси в день Трифона крестьяне использовали заклинания, чтобы защитить урожай от мышей. Существовали обряды, подразумевавшие изгнание грызунов из деревни. Наиболее распространенный метод заключался в том, что знахарь вынимал сено из стога, поджигал его в печи и засыпал получившейся золой места хранения. В это время знахарь произносил: «Не есть вам белоярой пшеницы, не таскать вам золотого ячменя, не грызть вам полнотелой ржи, не пробовать вам пахучего сена». Хозяева при этом приносили хлеб и соль.

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Кроме того, в день Трифона незамужние девушки молились о женихах, полагая, что февраль — удачное время для просьб о семейном счастье.

Что нельзя делать 14 февраля

Нельзя обманывать.

Холостым лучше не проводить этот день в одиночестве.

Стоит отказаться от идеи дарить острые предметы.

Не стоит оставлять на столе деньги.

Нельзя ссориться и обижаться.

Приметы на 14 февраля

На улице появилась кошка — спутник в жизни будет ненадежным; появилась собака — супруг станет верным.

Наступил снегопад — предвестие дождливой весны.

Звездная ночь говорит о том, что весна будет запоздалой.

Если споткнуться — это к несчастной любви.

Неосторожно разбить зеркало — к разрешению конфликтов.

День святого Валентина, или День всех влюбленных

Этот романтический праздник отмечается во множестве стран по всему миру. Его история насчитывает уже более 1500 лет.

Существует множество легенд, связанных с именем святого Валентина. Одна из них рассказывает о христианском проповеднике, жившем в III веке в Римской империи. Несмотря на запрет императора Клавдия II, Валентин тайно венчал легионеров и их возлюбленных. Когда об этом стало известно, император приказал заключить священника в тюрьму, где он был казнён. Позже Валентина канонизировали, и он стал покровителем всех влюблённых.

В Европе День святого Валентина начали широко отмечать в XIII веке, а в США — в конце XVIII века. В России этот праздник стал популярным с середины 1990-х годов.

Международный день дарения книг

Этот праздник появился в 2012 году благодаря инициативе американского книжного блогера Эмми Бродмур. Всё началось с вопроса её сына: почему нет такого дня, когда люди дарят друг другу книги просто так? Эмми поддержала эту идею и предложила в Интернете провести акцию. Инициатива быстро нашла отклик среди пользователей и превратилась в международное событие.

В России в этот день проходит акция «Дарите книги с любовью». В её рамках библиотеки, книжные магазины, музеи и школы организуют сбор книг для детских учреждений. Участники акции могут насладиться конкурсами, викторинами, встречами с писателями и художниками, а также концертами и другими интересными мероприятиями.

В 1937 году в Москве открылся Дом актёра (ныне Центральный Дом актёра имени А. А. Яблочкиной)

В 1937 году в Москве на улице Горького (ныне Тверская) был открыт Дом актёра, организованный Александром Эскиным. Изначально он задумывался как место для отдыха и неформального общения театральных деятелей, но быстро превратился в центр творческой жизни столицы.

После пожара в 1990 году Центральный Дом актёра переехал на Арбат, где и находится по сей день. Сегодня в нём работают пять театральных площадок: Большой зал, Малый, Камерный, Гостиная и Арт-салон. Здесь проходят вечера, презентации книг, выставки, мастер-классы и фестивали.

Введение григорианского календаря в России

В 1918 году в России был введён григорианский календарь. До этого страна жила по юлианскому календарю, в то время как большинство европейских стран уже перешли на григорианский в XVI веке.

После Октябрьской революции вопрос о календарной реформе обсуждался на заседаниях Совета народных комиссаров. 24 января 1918 года был принят декрет «О введении в Российской республике западноевропейского календаря», подписанный Владимиром Лениным. В результате февраль 1918 года начался не с 1-го, а с 14-го числа.

20 лет YouTube

14 февраля 2005 года три бывших сотрудника одной американской компании зарегистрировали домен YouTube.com. Это стало началом создания одного из самых популярных видеохостингов в мире.

Первое видео, загруженное на YouTube 23 апреля 2005 года, было любительской съёмкой в зоопарке Сан-Диего. Ролик длился всего 18 секунд. Уже в ноябре 2006 года сервис был приобретён компанией Google за 1,65 миллиарда долларов.

Сегодня YouTube является гигантом в мире онлайн-видео.