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Какой праздник 14 февраля: Трифон-мышегон, День святого Валентина и другие события этого дня

7info7

14 февраля – день, богатый на события и традиции. Этот день сочетает в себе древние славянские обычаи, романтику Дня всех влюбленных и интересные исторические даты.

Трифон – мышегон

Святой Трифон жил в 3 веке в Никее. С ранних лет он впитал христианские ценности, а в юношестве проявил дар исцеления, помогая больным. Согласно преданию, Трифон изгнал демона из дочери римского императора Гордиана III, который хоть и был язычником, но не преследовал христиан. Однако при правлении следующего императора, Декия, начались гонения, и Трифон был казнен.

На Руси в день Трифона крестьяне использовали заклинания, чтобы защитить урожай от мышей. Существовали обряды, подразумевавшие изгнание грызунов из деревни. Наиболее распространенный метод заключался в том, что знахарь вынимал сено из стога, поджигал его в печи и засыпал получившейся золой места хранения. В это время знахарь произносил: «Не есть вам белоярой пшеницы, не таскать вам золотого ячменя, не грызть вам полнотелой ржи, не пробовать вам пахучего сена». Хозяева при этом приносили хлеб и соль.

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Кроме того, в день Трифона незамужние девушки молились о женихах, полагая, что февраль — удачное время для просьб о семейном счастье.

Что нельзя делать 14 февраля

  • Нельзя обманывать.
  • Холостым лучше не проводить этот день в одиночестве.
  • Стоит отказаться от идеи дарить острые предметы.
  • Не стоит оставлять на столе деньги.
  • Нельзя ссориться и обижаться.

Приметы на 14 февраля

  • На улице появилась кошка — спутник в жизни будет ненадежным; появилась собака — супруг станет верным.
  • Наступил снегопад — предвестие дождливой весны.
  • Звездная ночь говорит о том, что весна будет запоздалой.
  • Если споткнуться — это к несчастной любви.
  • Неосторожно разбить зеркало — к разрешению конфликтов.
Какой праздник 14 февраля: Трифон-мышегон, День святого Валентина и другие события этого дня Этот день сочетает в себе древние славянские обычаи, романтику Дня всех влюбленных и интересные исторические даты.
Изображение от wirestock на Freepik

День святого Валентина, или День всех влюбленных

Этот романтический праздник отмечается во множестве стран по всему миру. Его история насчитывает уже более 1500 лет.

Существует множество легенд, связанных с именем святого Валентина. Одна из них рассказывает о христианском проповеднике, жившем в III веке в Римской империи. Несмотря на запрет императора Клавдия II, Валентин тайно венчал легионеров и их возлюбленных. Когда об этом стало известно, император приказал заключить священника в тюрьму, где он был казнён. Позже Валентина канонизировали, и он стал покровителем всех влюблённых.

В Европе День святого Валентина начали широко отмечать в XIII веке, а в США — в конце XVIII века. В России этот праздник стал популярным с середины 1990-х годов.

Какой праздник 14 февраля: Трифон-мышегон, День святого Валентина и другие события этого дня Этот день сочетает в себе древние славянские обычаи, романтику Дня всех влюбленных и интересные исторические даты.
Изображение от stockking на Freepik

Международный день дарения книг

Этот праздник появился в 2012 году благодаря инициативе американского книжного блогера Эмми Бродмур. Всё началось с вопроса её сына: почему нет такого дня, когда люди дарят друг другу книги просто так? Эмми поддержала эту идею и предложила в Интернете провести акцию. Инициатива быстро нашла отклик среди пользователей и превратилась в международное событие.

В России в этот день проходит акция «Дарите книги с любовью». В её рамках библиотеки, книжные магазины, музеи и школы организуют сбор книг для детских учреждений. Участники акции могут насладиться конкурсами, викторинами, встречами с писателями и художниками, а также концертами и другими интересными мероприятиями.

Какой праздник 14 февраля: Трифон-мышегон, День святого Валентина и другие события этого дня Этот день сочетает в себе древние славянские обычаи, романтику Дня всех влюбленных и интересные исторические даты.
Изображение от freepik

В 1937 году в Москве открылся Дом актёра (ныне Центральный Дом актёра имени А. А. Яблочкиной)

В 1937 году в Москве на улице Горького (ныне Тверская) был открыт Дом актёра, организованный Александром Эскиным. Изначально он задумывался как место для отдыха и неформального общения театральных деятелей, но быстро превратился в центр творческой жизни столицы.

После пожара в 1990 году Центральный Дом актёра переехал на Арбат, где и находится по сей день. Сегодня в нём работают пять театральных площадок: Большой зал, Малый, Камерный, Гостиная и Арт-салон. Здесь проходят вечера, презентации книг, выставки, мастер-классы и фестивали.

Какой праздник 14 февраля: Трифон-мышегон, День святого Валентина и другие события этого дня Этот день сочетает в себе древние славянские обычаи, романтику Дня всех влюбленных и интересные исторические даты.
Изображение от user18526052 на Freepik

Введение григорианского календаря в России

В 1918 году в России был введён григорианский календарь. До этого страна жила по юлианскому календарю, в то время как большинство европейских стран уже перешли на григорианский в XVI веке.

После Октябрьской революции вопрос о календарной реформе обсуждался на заседаниях Совета народных комиссаров. 24 января 1918 года был принят декрет «О введении в Российской республике западноевропейского календаря», подписанный Владимиром Лениным. В результате февраль 1918 года начался не с 1-го, а с 14-го числа.

Какой праздник 14 февраля: Трифон-мышегон, День святого Валентина и другие события этого дня Этот день сочетает в себе древние славянские обычаи, романтику Дня всех влюбленных и интересные исторические даты.

20 лет YouTube

14 февраля 2005 года три бывших сотрудника одной американской компании зарегистрировали домен YouTube.com. Это стало началом создания одного из самых популярных видеохостингов в мире.

Первое видео, загруженное на YouTube 23 апреля 2005 года, было любительской съёмкой в зоопарке Сан-Диего. Ролик длился всего 18 секунд. Уже в ноябре 2006 года сервис был приобретён компанией Google за 1,65 миллиарда долларов.

Сегодня YouTube является гигантом в мире онлайн-видео.

Какой праздник 14 февраля: Трифон-мышегон, День святого Валентина и другие события этого дня Этот день сочетает в себе древние славянские обычаи, романтику Дня всех влюбленных и интересные исторические даты.
Изображение от natanaelginting на Freepik

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