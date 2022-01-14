КИА с пробегом: снижение объемов продаж на 20% в ноябре 2021 года

Сейчас в Российской Федерации проводится акция «Киа Проверено. С пробегом». По результатам осени 2021 г. дилеры страны продали 759 машин. Если сравнивать эти показатели с аналогичным периодом 2020 г., то они получились ниже на 20 %. В общей сложности удалось реализовать 9 543 ТС КИА с пробегом. Об этом заявили представители компании. В стране налажена работа 166 официальных дилеров фирмы.

По акции «Киа Проверено. С пробегом» предлагаются лишь машины не старше 5 лет, проехавшие не больше 150 000 км. Чтобы участвовать в программе, нужно соответствовать ряду условий:

официальный ввоз авто в государство;

первая реализация у дилера;

наличие понятной и простой истории обслуживания после продажи;

обязательная сервисная книжка, в которой отмечено все необходимое о прохождении технического обслуживания.

Кроме того, принимать участие разрешается лишь машинам после тщательной тех. диагностики, не попадавшим в серьезные аварии, из-за которых бы они сильно пострадали. Наконец, требуется оригинал ПТС.

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Чтобы не возникало никаких сомнений, производитель предусмотрел наличие тест-драйва. Он возможен на любом ТС бренда.

Источники поступления автомобилей KIA с пробегом, согласно информации компании, отличаются широким разнообразием. Например:

их отправляют официальные дилеры КИА Моторс Россия и Kia из своих парков;

их сдают клиенты по программе Trade-in, ставшей невероятно популярной за последние годы;

это машины, которые поставлены на комиссию.

На странице акции можно выбрать разные параметры. К примеру, это не только стоимость ТС, но и желаемый пробег, количество владельцев, объем двигателя и множество других, не менее полезных и важных критериев.

Эксперты считают, что акция будет интересна большинству автомобилистов. Оставить заявку на участие может каждый желающий. Достаточно зайти на официальный сайт и нажать на кнопку «Зарезервировать». Больше ничего делать не придется, останется лишь дождаться звонка менеджера бренда.

Стоит заметить, что на эти машины распространяется гарантийное обслуживание сроком до 4-х лет. На протяжении года оно будет абсолютно бесплатным. В этом случае мастера визуально осмотрят автомобиль и подключат специальное оборудование, чтобы выявить возможные неполадки.