Каждый третий предприниматель проходит обучение для развития бизнеса

За последние три года каждый третий предприниматель проходил обучение. Данные результаты показывает исследование ПРИМ, проводимое «Сбербанком» и Минэкономразвития РФ.

Согласно исследованию, почти 40% предпринимателей планируют пройти обучение. Причины разные — одни считают, что новые знания помогут бизнесу выжить, другие видят в этом точку для роста.

Мы видим, что новые знания важны для развития бизнеса. Согласно нашему исследованию ПРИМ, благодаря новым навыкам, 41% предпринимателей улучшили рабочие процессы, 25% увеличили доходы или сократили издержки, 23% повысили узнаваемость продукции. Поэтому линейка наших программ постоянно расширяется, — отметила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Для рязанских предпринимателей бесплатные образовательные программы доступны в центре «Мой бизнес». Центр оказывает поддержку предпринимателям в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».