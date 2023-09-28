Каждый третий предприниматель проходит обучение для развития бизнеса

За последние три года каждый третий предприниматель проходил обучение. Данные результаты показывает исследование ПРИМ, проводимое «Сбербанком» и Минэкономразвития РФ.
Согласно исследованию, почти 40% предпринимателей планируют пройти обучение. Причины разные — одни считают, что новые знания помогут бизнесу выжить, другие видят в этом точку для роста.
Для рязанских предпринимателей бесплатные образовательные программы доступны в центре «Мой бизнес». Центр оказывает поддержку предпринимателям в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».