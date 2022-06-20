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Понедельник, 20 июня, 2022

Каждый пятый россиянин этой весной запасался впрок

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Татьяна Проводина

Каждый пятый россиянин этой весной запасался впрок

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РБК публикует итоги исследования в рамках мониторинга аналитического центра НАФИ. 20% жителей России запасалась различными товарами из-за опасения дефицита на фоне санкций.

Закупали респонденты крупу, макароны, бытовую химию, консервы, лекарства, средства гигиены, косметику, табак, алкоголь, одежду и обувь, а также товары для детей.

Апрельский опрос показал, что многие жители России опасались дефицита лекарств, продуктов, автозапчастей, смартфонов и материалов для строительства. Однако новое исследование говорит о том, что лишь пятая часть россиян запасалась впрок. По данным мартовского опроса, 66% граждан, наоборот, стали ограничивать себя и экономить.

Нынешнее исследование проводилось в мае среди 1600 совершеннолетних жителей 53 регионов страны.

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