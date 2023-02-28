Касимовский ММЦ и Клепиковская ЦРБ получили передвижные медицинские комплексы

Минздрав Рязанской области получил два передвижных медицинских комплекса на базе автобуса ПАЗ. Об этом сообщил министр Александр Пшенников.

Комплексы оборудованы комфортабельным пассажирским салоном. В нем установлены индивидуальные регулируемые кресла, шкафы для одежды, откидные столики. Салон дополнительно утеплен, оборудован санитарно-гигиеническим отсеком, системами электроснабжения, в том числе встроенным генератором.

Мобильные комплексы будут закреплены за Клепиковской районной больницей и Касимовским межрайонным медицинским центром.

— Как только оформим документацию, начнем выездную работу. Скоро еще получим передвижной флюорограф-маммограф, который передадим Рязанской районной больнице, — написал Пшенников ВКонтакте.