Касимовский ММЦ и Клепиковская ЦРБ получили передвижные медицинские комплексы

Минздрав Рязанской области получил два передвижных медицинских комплекса на базе автобуса ПАЗ. Об этом сообщил министр Александр Пшенников.
Комплексы оборудованы комфортабельным пассажирским салоном. В нем установлены индивидуальные регулируемые кресла, шкафы для одежды, откидные столики. Салон дополнительно утеплен, оборудован санитарно-гигиеническим отсеком, системами электроснабжения, в том числе встроенным генератором.
Мобильные комплексы будут закреплены за Клепиковской районной больницей и Касимовским межрайонным медицинским центром.
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