Вторник, 28 февраля, 2023
7info

Касимовский ММЦ и Клепиковская ЦРБ получили передвижные медицинские комплексы

На главнуюНовости РязаниМедицина

Минздрав Рязанской области получил два передвижных медицинских комплекса на базе автобуса ПАЗ. Об этом сообщил министр Александр Пшенников.

Комплексы оборудованы комфортабельным пассажирским салоном. В нем установлены индивидуальные регулируемые кресла, шкафы для одежды, откидные столики. Салон дополнительно утеплен, оборудован санитарно-гигиеническим отсеком, системами электроснабжения, в том числе встроенным генератором.

Мобильные комплексы будут закреплены за Клепиковской районной больницей и Касимовским межрайонным медицинским центром.

— Как только оформим документацию, начнем выездную работу. Скоро еще получим передвижной флюорограф-маммограф, который передадим Рязанской районной больнице, — написал Пшенников ВКонтакте.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации